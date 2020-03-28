Зачет для президента будет сдан тогда, когда он сохранит государство, – Яценюк

Для президента Владимира Зеленского зачет будет сдан тогда, когда он сможет защитить государство. Когда он не допустил падение страны в целом. Такое мнение в программе «Большое интервью» на телеканале «Украина 24» высказал премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

«Я хочу надеяться, что зачет для страны будет сдан, а это значит – и для него», – сказал Яценюк.

«Думаю, что можно будет оценить год президентства Владимира Зеленского по результатам того, как ему удастся преодолеть этот кризис. Для него это, я думаю, один из важнейших тестов его президентства. Это вообще один из ключевых вызовов не просто его президентства, а его жизни», – считает Яценюк.

«Сейчас важно, чтобы он и его команда достойно встретили этот вызов. И в зависимости от того, как он прореагирует на ситуацию, как он выйдет из этой ситуации, тогда уже можно будет оценивать и сказать: "да, зачет сдан" или "нет, зачет не сдан". Я хочу надеяться, что зачет для страны будет сдан, а это значит – и для него», – сказал Яценюк.

Политик подчеркнул, что для президента зачет буден сдан тогда, «когда он смог защитить государство, когда он не допустил падение страны в целом»: «У него, конечно, будут проблемы объективно и с безработицей, и с курсом гривны, и с экономикой. Детали будут. Я сейчас не о деталях. Я сейчас об ответственности главы государства за судьбу Украины и украинцев. Украинское государство стоит на ногах и сохранено – значит, зачет сдан».

«Мы обязаны все как нация выйти из этой ситуации. Сохранить страну, сохранить Украину и украинцев. Это миссия каждого», – заключил Яценюк.