В «ЛНР» госпитализировали первого подозреваемого на заболевание коронавирусом. Об этом сообщают местные издания.

Отмечается, что по этому поводу собрались члены чрезвычайной комиссии, на которой обсудили ужесточение мер по борьбе с инфекцией.

«Министр здравоохранения» сказала, что мужчина прибыл из Славяносербского района. При проявлении первых клинических признаках его сразу же госпитализировали. Сейчас мужчина проходит дополнительное обследование. Уже определен круг лиц, с которыми он контактировал.

Напомним, ранее в «ЛНР» «пограничники» задержали 17 прибывших из Индии человек, а также встречавших их 2-х людей. Все они помещены на 2-недельный карантин с целью недопущения возможного распространения коронавирусной инфекции COVID-19.