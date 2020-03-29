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Коронавирус: МККК на Донбассе раздает пищу и гигиенические средства (Фото)

29.03.20 10:09
Фото: МККК
Фото: МККК

Раздача пищи и гигиенических средств людям по обе стороны линии соприкосновения, доставка наборов для оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях и медикаментов для лечения хронических заболеваний в больнице на Донбассе, передача спасателям переносных автоматических опрыскивателей для дезинфекции, доставка сульфата алюминия для очистки питьевой воды в водоканал, информирование населения о способах предотвращения передачи COVID19 – именно так прошла неделя для команд Международного Комитета Красного Креста в Украине в Славянске, Северодонецке, Мариуполе и Донецке.

«Во времена чрезвычайных ситуаций, таких как пандемия COVID19, роль МККК заключается в том, чтобы защитить и оказать жизненно необходимую поддержку людям в зоне конфликта. Мы продолжаем нашу гуманитарную деятельность на Донбассе, чтобы люди были обеспечены едой, водой, гигиеническими средствами и лекарствами», – подчеркнули в миссии.

Фото: МККК

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