Донетчина: ТОП-10 городов и районов, где больше всего зарегистрировано ВПЛ

В Донецкой области по состоянию на 26 марта официально зарегистрировано 511 тыс. 308 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«По состоянию на 26.03.2020 на территории Донецкой области учтено 434 361 семья и 511 308 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 115 037;
- дети – 63 025;
- лица с инвалидностью – 17 807;
- пенсионеры – 315 439.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 953 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 54 284;
- Краматорск – 48 877;
- Славянск – 41 232;
- Лиман – 23 714;
- Константиновка – 23 821;
- Марьинский район – 21 361;
- Бахмут – 19 375;
- Селидово – 16 723;
- Мирноград – 16 662.
Напомним, в Украине по состоянию на 16 марта учтены 1 млн 446 тыс. 920 переселенцев из Донбасса и Крыма.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации