Донетчина: ТОП-10 городов и районов, где больше всего зарегистрировано ВПЛ

В Донецкой области по состоянию на 26 марта официально зарегистрировано 511 тыс. 308 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 26.03.2020 на территории Донецкой области учтено 434 361 семья и 511 308 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 115 037;

дети – 63 025;

лица с инвалидностью – 17 807;

пенсионеры – 315 439.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 953 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 54 284;

Краматорск – 48 877;

Славянск – 41 232;

Лиман – 23 714;

Константиновка – 23 821;

Марьинский район – 21 361;

Бахмут – 19 375;

Селидово – 16 723;

Мирноград – 16 662.

Напомним, в Украине по состоянию на 16 марта учтены 1 млн 446 тыс. 920 переселенцев из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации