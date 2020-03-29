Несмотря на закрытые КПВВ: Люди продолжают пытаться пересечь линию разграничения на Донбассе

На контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» (Донецкая обл.) ежедневно прибывает около 30 человек в надежде пересечь линию разграничения. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Восток SOS».

Так, 27 марта команда «Восток SOS» с мониторинговым визитом побывала на данном КПВВ и смогла пообщаться с пятью гражданами Украины, которые пытались попасть на временно неподконтрольную украинской власти территорию. «Несмотря на закрытые КПВВ, каждый день по данным руководителя пограничной службы, в КПВВ прибывает около 30 человек. До пяти граждан, имея жизненные обстоятельства, получат разрешение пройти через украинский пункт пропуска, но боевики дальше их не пропускают, и граждане возвращаются обратно. За последние три дня никому не удалось перейти через линию разграничения», – говорится в сообщении.

Поэтому в организации рекомендуют воздержаться на время карантина пытаться пересечь линию разграничения.

Напомним, что с 22 марта в районе проведения Операции объединенных сил временно прекращается пропуск через линию разграничения.

Как сообщалось ранее, КПВВ в Донецкой и Луганской областях продолжают функционировать с украинской стороны в режиме ограничения, прекращения пропуска лиц и транспортных средств, после вступления в действие распоряжения командующего Объединенных сил, которым, в связи с возможной пандемией COVID-19, временно прекращается пропуск через линию разграничения.