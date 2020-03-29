Сводка из зоны ООС за 28 марта: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции сил ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской винтовки и стрелкового оружия.

Одиннадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

неподалеку Красногоровки – из 120-мм минометов;

вблизи Водяного – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Песок – из 120-мм минометов;

неподалеку Павлополя – из миномета калибра 82 мм;

по окрестностям Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

по Старогнатовке – из стрелкового оружия;

неподалеку Опытного – из автоматического станкового гранатомета.

ВСУ немедленно реагировали на вооруженные провокации и открывали прицельный огонь по позициям противника, заставляя его прекратить обстрелы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник четыре раза обстрелял позиции украинских военных.

рядом с Орехово – из миномета 120 калибра;

у Зайцево – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

неподалеку от Шумов – из станкового противотанкового гранатомета, снайперской винтовки и стрелкового оружия;

у Хутора Вольный – из станкового противотанкового гранатомета, снайперской винтовки и стрелкового оружия.

В ответ подразделения Объединенных сил дежурными огневыми средствами заставили НВФ прекратить провокационные обстрелы.

Вчера, 28 марта, в результате обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С началом этих суток НВФ огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В «ДНР» заявили о 16 обстрелах своих позиций у Старомихайловки, Доломитного, Гольмовского, Горловки (пос. ш-ты им. Гагарина, пос. ш-ты 6-7 ), Саханки, Донецка (Вольво-центр), Петровского, Александровки. Применялись минометы калибром 120 и 82 мм, СПГ, РПГ, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате обстрела Старомихайловки несовместимое с жизнью ранение головы получила женщина 1931 г.р., проживающая по адресу ул. Краснофлотская, д. 37.

Повреждены дома:

ул. Жуковского, 17 – прямое попадание в кровлю;

ул. Коцюбинского, 3 – прямое попадание в кровлю;

ул. Косарева, 86, кв.17 – выбито остекление, посечен фасад;

ул. Косарева, 88 – повреждена кровля.

В «ЛНР» заявили об обстреле с применением вооружения БМП-2 поселка Фрунзе (после переименования Сентяновка), получили повреждения десять жилых домов.