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Сводка из зоны ООС за 28 марта: Версии сторон конфликта

29.03.20 09:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции сил ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской винтовки и стрелкового оружия.

Одиннадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

  • неподалеку Красногоровки – из 120-мм минометов;
  • вблизи Водяного – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
  • в районе Песок – из 120-мм минометов;
  • неподалеку Павлополя – из миномета калибра 82 мм;
  • по окрестностям Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
  • по Старогнатовке – из стрелкового оружия;
  • неподалеку Опытного – из автоматического станкового гранатомета.

ВСУ немедленно реагировали на вооруженные провокации и открывали прицельный огонь по позициям противника, заставляя его прекратить обстрелы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник четыре раза обстрелял позиции украинских военных.

  • рядом с Орехово – из миномета 120 калибра;
  • у Зайцево – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • неподалеку от Шумов – из станкового противотанкового гранатомета, снайперской винтовки и стрелкового оружия;
  • у Хутора Вольный – из станкового противотанкового гранатомета, снайперской винтовки и стрелкового оружия.

В ответ подразделения Объединенных сил дежурными огневыми средствами заставили НВФ прекратить провокационные обстрелы.

Вчера, 28 марта, в результате обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С началом этих суток НВФ огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В «ДНР» заявили о 16 обстрелах своих позиций у Старомихайловки, Доломитного, Гольмовского, Горловки (пос. ш-ты им. Гагарина, пос. ш-ты 6-7 ), Саханки, Донецка (Вольво-центр), Петровского, Александровки. Применялись минометы калибром 120 и 82 мм, СПГ, РПГ, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате обстрела Старомихайловки несовместимое с жизнью ранение головы получила женщина 1931 г.р., проживающая по адресу ул. Краснофлотская, д. 37.

Повреждены дома:

  • ул. Жуковского, 17 – прямое попадание в кровлю;
  • ул. Коцюбинского, 3 – прямое попадание в кровлю;
  • ул. Косарева, 86, кв.17 – выбито остекление, посечен фасад;
  • ул. Косарева, 88 – повреждена кровля.

В «ЛНР» заявили об обстреле с применением вооружения БМП-2 поселка Фрунзе (после переименования Сентяновка), получили повреждения десять жилых домов.

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