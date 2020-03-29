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В Украине подтверждено 418 случаев COVID-19: В течение суток получено 109 положительных результатов

29.03.20 10:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

По состоянию на 10:00 сегодня, 29 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждено 418 случаев COVID-19. В течение суток получено 109 новых положительных результатов ПЦР-исследования коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Также отмечается, что ️случаи инфицирования из Днепропетровщины и Николаевщины сняли с учета и зарегистрировали в Киеве.

Случаи подтверждены:

  • Винницкая обл. – 22 случая;
  • Волынская обл. – 2 случая;
  • Днепропетровская обл. – 6 случаев;
  • Донецкая обл. – 2 случая;
  • Житомирская обл. – 5 (1 летальный) случаи;
  • Закарпатская обл. – 1 случай;
  • Запорожская обл. – 11 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 41 (3 летальных) случаев;
  • Киев – 82 случая;
  • Киевская обл. – 45 случай
  • Кировоградская обл. – 4;
  • Львовская обл. – 5 случаев;
  • Луганская обл. – 2 случая;
  • Одесская обл. – 8 случаев;
  • Полтавская обл. – 1 случай;
  • Ровенская обл. – 9 случаев (2 летальных)
  • Сумская обл. – 6 случаев (1 летальный)
  • Тернопольская обл. – 57 случаев (1 летальный)
  • Харьковская обл. – 1 случай;
  • Херсонская обл. – 1 случай;
  • Хмельницкая обл. – 1 случай;
  • Черкасская обл. – 46 случаев;
  • Черновицкая обл. – 59 (1 летальный) случаев;
  • Черниговская обл. – 1 случай.

Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 5 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 22:00 28 марта в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 5 человек уже выздоровели.

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