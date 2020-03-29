В Украине подтверждено 418 случаев COVID-19: В течение суток получено 109 положительных результатов

По состоянию на 10:00 сегодня, 29 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждено 418 случаев COVID-19. В течение суток получено 109 новых положительных результатов ПЦР-исследования коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Также отмечается, что ️случаи инфицирования из Днепропетровщины и Николаевщины сняли с учета и зарегистрировали в Киеве.

Случаи подтверждены:

Винницкая обл. – 22 случая;

Волынская обл. – 2 случая;

Днепропетровская обл. – 6 случаев;

Донецкая обл. – 2 случая;

Житомирская обл. – 5 (1 летальный) случаи;

Закарпатская обл. – 1 случай;

Запорожская обл. – 11 случаев;

Ивано-Франковская область – 41 (3 летальных) случаев;

Киев – 82 случая;

Киевская обл. – 45 случай

Кировоградская обл. – 4;

Львовская обл. – 5 случаев;

Луганская обл. – 2 случая;

Одесская обл. – 8 случаев;

Полтавская обл. – 1 случай;

Ровенская обл. – 9 случаев (2 летальных)

Сумская обл. – 6 случаев (1 летальный)

Тернопольская обл. – 57 случаев (1 летальный)

Харьковская обл. – 1 случай;

Херсонская обл. – 1 случай;

Хмельницкая обл. – 1 случай;

Черкасская обл. – 46 случаев;

Черновицкая обл. – 59 (1 летальный) случаев;

Черниговская обл. – 1 случай.

Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 5 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 22:00 28 марта в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 5 человек уже выздоровели.