В Украине подтверждено 418 случаев COVID-19: В течение суток получено 109 положительных результатов

По состоянию на 10:00 сегодня, 29 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждено 418 случаев COVID-19. В течение суток получено 109 новых положительных результатов ПЦР-исследования коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Также отмечается, что ️случаи инфицирования из Днепропетровщины и Николаевщины сняли с учета и зарегистрировали в Киеве.
Случаи подтверждены:
- Винницкая обл. – 22 случая;
- Волынская обл. – 2 случая;
- Днепропетровская обл. – 6 случаев;
- Донецкая обл. – 2 случая;
- Житомирская обл. – 5 (1 летальный) случаи;
- Закарпатская обл. – 1 случай;
- Запорожская обл. – 11 случаев;
- Ивано-Франковская область – 41 (3 летальных) случаев;
- Киев – 82 случая;
- Киевская обл. – 45 случай
- Кировоградская обл. – 4;
- Львовская обл. – 5 случаев;
- Луганская обл. – 2 случая;
- Одесская обл. – 8 случаев;
- Полтавская обл. – 1 случай;
- Ровенская обл. – 9 случаев (2 летальных)
- Сумская обл. – 6 случаев (1 летальный)
- Тернопольская обл. – 57 случаев (1 летальный)
- Харьковская обл. – 1 случай;
- Херсонская обл. – 1 случай;
- Хмельницкая обл. – 1 случай;
- Черкасская обл. – 46 случаев;
- Черновицкая обл. – 59 (1 летальный) случаев;
- Черниговская обл. – 1 случай.
Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 5 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 22:00 28 марта в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 5 человек уже выздоровели.