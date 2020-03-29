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На Луганщине на ключевых блокпостах будут дезинфицировать транспорт

29.03.20 21:14
Фото: пресс-служба ЛугОВГА
Фото: пресс-служба ЛугОВГА

В Луганской области на ключевых блокпостах будут дезинфицировать транспорт. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, на блокпостах «Кременная», «Сватово» и «Лисичанск-Бахмут» обустраивают карантинные посты для контроля состояния водителей и пассажиров, а также обеззараживания транспортных средств.

Здесь круглосуточно будут работать бригады дезинфекторов в составе работников Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и медицины.

Председатель ЛугОВГА Сергей Гайдай лично проверил, как выполняется соответствующее решение штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Луганской области.

Кроме того, глава области посетил Лисичанскую городскую больницу и передал инфекционистам три сенсорных дозатора для дезинфикантов. Как отмечается, сейчас все базовые медицинские учреждения для приема людей с подозрением на COVID-19 снабжены сенсорными дозаторами.

Напомним, в Луганской области на полицейских блокпостах установили карантинные пункты.

Как сообщалось ранее, с 25 марта в области установлен режим чрезвычайной ситуации, и вводится режим пребывания «Красный».

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