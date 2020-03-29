В ОБСЕ рассказали о ситуации на КПВВ и неподконтрольном Украине участке границы с РФ

Наблюдатели Специальной мониоринговой миссии (СММ) ОБСЕ констатировали, что контрольные пункты въезда-выезда возле Майорска, Марьинки и Станицы Луганской, а также несколько блокпостов незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях по-прежнему закрыты. Об этом говорится в отчете Миссии.

Миссия констатировала, что контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) вблизи Майорска, Марьинки и Станицы Луганской, а также блокпосты незаконных вооруженных формирований в 200 м к югу от моста возле Станицы Луганской и восточнее Кременца по-прежнему закрыты.

На блокпосте к северу от пункта пропуска на границе вблизи Мариновки (неподконтрольный правительству, 78 км к востоку от Донецка) 2 члена незаконных вооруженных формирований отказали патрулю СММ в проезде, ссылаясь на «карантинные меры». На этом же блокпосте член незаконных вооруженных формирований рассказал наблюдателям, что в пункте пропуска на границе проводят медицинские проверки.

На блокпосте в 200 м к югу моста возле Станицы Луганской член незаконных вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в пересечении в неподконтрольные правительству районы, ссылаясь на «приказы от командиров».

В пункте пропуска на границе возле Успенки (неподконтрольный правительству, 73 км к юго-востоку от Донецка) команда СММ видела, что члены незаконных вооруженных формирований были в средствах индивидуальной защиты (в том числе медицинских масках, чтобы прикрыть лицо).