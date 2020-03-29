Стало известно, сколько блокпостов и полицейских задействовано во время карантина в зоне ООС

На 50 стационарных и мобильных блокпостах в зоне ООС введены меры противодействия коронавирусу. На каждом осуществляется температурный скрининг и работают пункты санитарной обработки. Об этом сообщает МВД.

1000 полицейских и нацгвардейцев находятся на дежурстве в режиме 24/7. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты.

МВД напоминает, что разрешение на выезд и въезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона. Такие лица будут проходить обязательный температурный скрининг.

Отмечается, въезд в район проведения операции для журналистов, волонтеров и граждан, которым необходимо будет попасть в район проведения операции по насущных проблем, будет осуществляться исключительно по согласованию с командованием ООС.

Как сообщалось ранее, въезд в район проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донецкой и Луганской областях со стороны сопредельных регионов ограничен с утра 28 марта.