«Короновирусная» тысяча: Стал известен новый вид мошенничества

Жителям Украины начали массово приходить СМС о начислении материальной помощи, обещанной властями, сообщает МВД.

«Вам было начислено единовременное пособие в чрезвычайной ситуации в размере 1000 гривен», – говорится в сообщении.

Деньги не поступают на счет и человек звонит по указанному в СМС номеру, где мошенники выспрашивают у граждан данные банковских карт, чтобы «устранить ошибку».

Украинцев просят быть аккуратнее и никому не сообщать личные данные.

Как сообщалось ранее, с 1 апреля пенсионеры получат доплату к пенсии в 1 тыс. грн в связи с коронавирусной инфекцией. А с 1 мая пройдет индексация пенсий в 2020 году.