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Шахтеру, проработавшему 19 лет в Макеевке, пересчитали пенсию в 4,5 раза

29.03.20 17:47
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Юристы помогли пенсионеру Василию (имя было изменено), который 19 лет проработал на шахте Бажанова (временно неподконтрольная украинской власти Макеевка, Донецкая обл.), добиться перерасчета пенсии. Об этом сообщает пресс-служба представительства Датского Совета по делам беженцев (ДСБ/DRC) в Украине на своей странице в Facebook.

Так, мужчина 19 лет проработал на шахте, но когда в 2018 году обратился в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), чтобы оформить заслуженную пенсию, то документы, подтверждающие шахтерский стаж и сведения о заработке не были приняты, так как были выданы на неподконтрольной территории. Его жалобы не помогли, и ему оформили минимальную пенсию, хотя у него более 47 лет стажа, 19 из них – шахтерский подземный, на Шахте Бажанова.

Сын Василия, Андрей, решил помочь отцу и нашел объявление в интернете о бесплатной правовой помощи юристов Датского совета по беженцам. Это было их последней надеждой. «Он не верил, потому что не привык, что такие вопросы можно решать по-честному, по закону. Это я ему рассказал, что шансы есть, что нам помогут юристы», – рассказал Андрей о своем отце.

Юрист подготовил документы, и Василий подал иск в суд. Судебный процесс завершился победой и в феврале 2020 года ПФУ в добровольном порядке произвел перерасчет пенсии. «Сегодня пенсия Василия в 4,5 раза больше, чем год назад», – уточняется в сообщении.

В марте Василий впервые получил свою заработанную тяжелым шахтерским трудом пенсию. «Сейчас он очень рад. Хоть будет за что жить. Надеется, что ему и задолженность вернут», – добавил Андрей.

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