Шахтеру, проработавшему 19 лет в Макеевке, пересчитали пенсию в 4,5 раза

Юристы помогли пенсионеру Василию (имя было изменено), который 19 лет проработал на шахте Бажанова (временно неподконтрольная украинской власти Макеевка, Донецкая обл.), добиться перерасчета пенсии. Об этом сообщает пресс-служба представительства Датского Совета по делам беженцев (ДСБ/DRC) в Украине на своей странице в Facebook.

Так, мужчина 19 лет проработал на шахте, но когда в 2018 году обратился в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), чтобы оформить заслуженную пенсию, то документы, подтверждающие шахтерский стаж и сведения о заработке не были приняты, так как были выданы на неподконтрольной территории. Его жалобы не помогли, и ему оформили минимальную пенсию, хотя у него более 47 лет стажа, 19 из них – шахтерский подземный, на Шахте Бажанова.

Сын Василия, Андрей, решил помочь отцу и нашел объявление в интернете о бесплатной правовой помощи юристов Датского совета по беженцам. Это было их последней надеждой. «Он не верил, потому что не привык, что такие вопросы можно решать по-честному, по закону. Это я ему рассказал, что шансы есть, что нам помогут юристы», – рассказал Андрей о своем отце.

Юрист подготовил документы, и Василий подал иск в суд. Судебный процесс завершился победой и в феврале 2020 года ПФУ в добровольном порядке произвел перерасчет пенсии. «Сегодня пенсия Василия в 4,5 раза больше, чем год назад», – уточняется в сообщении.

В марте Василий впервые получил свою заработанную тяжелым шахтерским трудом пенсию. «Сейчас он очень рад. Хоть будет за что жить. Надеется, что ему и задолженность вернут», – добавил Андрей.