В Донецке дотла сгорел дом (Фото)

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошло 2 пожара с большим ущербом.

Как сегодня, 29 марта, сообщает «МЧС ДНР», загорелось частное домовладение в Кировском районе по ул.Шмидта: уничтожена кровля гаража на площади 24 кв. м, навес на площади 15 кв м, легковой автомобиль «Москвич», мусор и сухие ветки на площади 100 кв. м;

На ул. Зарева уничтожена кровля гаража на площади 120 кв м, перекрытие на площади 40 кв м, вещи б/у на площади 60 кв м, 4 оконных и 3 дверных блока, кровля хозяйственной постройки на площади 6 кв м.

Причина пожара устанавливается.

При этом очевидцы в социальных сетях опубликовали фото одного из сгоревших домов в Кировском районе.

Фото из соцсетей

Владелец дома Александр оставил под фото такой комментарий: «Это мой дом… Там нечего восстанавливать».

Также дончанка Екатерина написала, что вчера на пос. Веселый загорелись 3 дома.