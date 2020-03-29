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Коронавирус: В «ЛНР» задержали более 50 человек

29.03.20 11:42
Фото: скриншот видео YouTube
Фото: скриншот видео YouTube

В рамках противодействия короновирусной инфекции в «ЛНР» задержали более 50 человек, которые на лодках пересекли реку Северский Днец. Об этом сообщил «министр внутренних дел ЛНР» Игорь Корнет, передают местные интернет-ресурсы.

«За время проведения мероприятий было задержано более 50 лиц, которые незаконно пересекли линию боевого соприкосновения на лодках через (реку) Северский Донец», – сказал Корнет.

Он отметил, что все задержанные помещены на 14-дневный карантин, их будут также дополнительно обследовать.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» госпитализировали первого подозреваемого на заболевание коронавирусом

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