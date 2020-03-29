В «ЛНР» более 220 человек направили на обсервацию в связи с COVID-19

В «ЛНР» более 220 человек находятся на обсервации в медучреждениях для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сегодня, 29 марта, сообщил главный врач Луганской санитарно-эпидемической станции (СЭС) Дмитрий Докашенко, передают местные интернет-ресурсы.

«На сегодня на обсервации находится 221 человек. Это люди, которые находятся в различных лечебных учреждениях под динамическим наблюдением врачей. Все они прибыли из неблагополучных по коронавирусу СOVID-19 стран. Симптомов у них нет, их не лечат, за ними только наблюдают», – сообщил Докашенко.

«По гражданину, госпитализированному вчера, проводятся дополнительные тесты», – отметил он.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» госпитализировали первого подозреваемого на заболевание коронавирусом.