В прифронтовом Зайцево пять человек поселили на обсервацию

В прифронтовом Зайцево (Донецкая обл.) поселили на обсервацию 5 человек, прибывших 28 марта на КПВВ «Майорское». Об этом сегодня, 29 марта, сообщает военно-гражданская администрация поселка Зайцево.

Отмечается, что люди прибыли на КПВВ с целью пересечь линию разграничения. Клинических проявлений заболевания у них нет.

«Поскольку в настоящее время действуют ограничения относительно пересечения линии разграничения, указанные лица не смогли попасть на временно оккупированную территорию. Граждане прибыли из страны Европы (один человек) и из других областей Украины (четыре человека)», – говорится в сообщении.

Люди вынуждены были искать временное жилье.

«В конце концов указанные лица поселились в двух частных домах пгт Зайцево. Гражданами, прибывшими и собственниками жилья, предоставлены письменные обязательства не покидать территорию двора 14 суток (самоизоляция). По состоянию на 28.03.2020 года у указанных лиц признаки инфекционных болезней отсутствуют», – подчеркивается в сообщении.

В администрации призывают местных жителей сохранять спокойствие, не распространять панику и не достоверную информацию.

Как сообщалось ранее, в Украине на 10:00 29 марта подтверждено 418 случаев COVID-19: В течение суток получено 109 положительных результатов.

Напомним, въезд в район проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донецкой и Луганской областях со стороны сопредельных регионов ограничен с утра 28 марта.