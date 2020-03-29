В Украине планируют увеличить количество медиков, оказывающих помощь больным СОVID-19

Министерство здравоохранения Украины принимает меры для увеличения количества медиков, которые будут оказывать помощь больным COVID-19. В частности, специалистов ведущих медицинских учреждений планируют привлекать для помощи областям. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, на уровне областных структурных подразделений определены учреждения, в которых будут оказывать помощь больным коронавирусной болезнью. «Также рассматривается вопрос пополнения бригад, которые смогут предоставлять ту или иную медицинскую помощь, в том числе и в отделениях интенсивной терапии», – сказал Ляшко.

Он также сообщил, что начинается сотрудничество с Академией медицинских наук, с медицинскими университетами и другими учреждениями здравоохранения. «Сейчас, когда уменьшено количество плановых операций и освобождаются реанимационные бригады, мы просим их предоставлять не только методическую, но и практическую помощь. Возможно, вахтовым методом, переездами в определенные области, которые испытывают трудности именно с наличием медицинских специалистов определенного профиля», – сообщил главный санитарный врач Украины.

Замминистра добавил, что всем областным штабам по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации в Украине поручено создать при центральных районных больницах мобильные бригады. Бригады будут выезжать на вызов семейного врача, представителей экстренной медицинской помощи и других медицинских работников к пациентам с подозрением на COVID-19 для забора образцов на проведение исследований в лаборатории.

Виктор Ляшко призвал не медлить с обращением к медикам, когда у больного симптомы, характерные именно для COVID-19. «Если есть высокая температура, сухой кашель и затрудненное дыхание – мы рекомендуем не затягивать, обращаться к врачам», – отметил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 10:00 сегодня, 29 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждено 418 случаев COVID-19. В течение суток получено 109 новых положительных результатов ПЦР-исследования коронавирусной инфекции.