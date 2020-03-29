«Клиническая сортировка»: Как в Минздраве планируют госпитализировать больных COVID-19

Министерство здравоохранения Украины (МОЗУ) предусматривает внедрение «клинической сортировки» людей, заболевших COVID-19. Об этом сегодня, 29 марта, на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Мы также предусматриваем внедрение клинической сортировки, то есть госпитализировать в больницу должны больных средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под контролем и медико-санитарным наблюдением», – сказал он.

По словам замминистра, для этого МОЗУ рекомендует усилить Центры первичной медико-санитарной помощи, привлечь специалистов других специальностей. «Поскольку именно медик может принять решение относительно критериев госпитализации и решить необходимость пребывания больного в стационаре или продолжить лечение на дому», – объяснил Ляшко.

Также главный санитарный врач сообщил, что за прошедшие сутки больше всего заболело людей возрастом от 31 до 40 лет – 22% от всех заболевших. Самая большая группа по общему распределению (60%) составляют люди в возрасте от 31 до 60 лет. 5,4% случаев – дети до 10 лет.

Также он уточнил, что вчера был обновлен стандарт оказания медицинской помощи при коронавирусной болезни. «Обновленный стандарт имеет ряд дополнений, относительно алгоритма обнаружения коронавируса у больного, алгоритма работы экстренной медпомощи и эпидемиологов, правил использования средств индивидуальной защиты, правил ухода за больным коронавирусной болезнью в домашних условиях, критериев для госпитализации тяжелых и средней тяжести случаев. С сегодняшнего дня Украина будет работать по новым стандартам медицинской помощи, которые содержат и определенные рекомендации к лечению больных с коронавирусной болезнью. Подчеркиваю, что специфического лечения коронавирусной болезни не существует. Проводится симптоматическое лечение», – рассказал Ляшко.

Данный стандарт оказания медпомощи размещен на официальном сайте МОЗУ.

А Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила обновления о передаче коронавирусной болезни. «Ключевая вещь – ВОЗ не меняет свою позицию. Пути передачи остаются такие, как и были – воздушно-капельный и контактный. В том числе, если говорить о воздушно-капельном, то в первую очередь, это капельный. Возбудитель коронавирусной болезни не передается аэрогенным путем, то есть он передается только в капельках большого размера, которые сразу оседают на поверхности и через эти поверхности, когда человек контактирует руками, а потом дотрагивается до слизистой, может попасть в организм человека и инфицировать этого человека», – добавил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 10:00 сегодня, 29 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждено 418 случаев COVID-19. В течение суток получено 109 новых положительных результатов ПЦР-исследования коронавирусной инфекции. По состоянию на 07:00, сегодня, 29 марта, в Вооруженных Силах Украины (ВСУ) случаи заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19, не зарегистрированы.