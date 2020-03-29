В Украину прилетел второй самолет из Китая со средствами защиты (Фото)

В Украину прилетел второй самолет из Китая со средствами защиты, необходимыми для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению Covid-19 Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook.

Сейчас он находится в аэропорту Борисполь на разгрузке. На борту находится:

300 тысяч респираторов;

35 тысяч костюмов защиты;

1,8 млн обычных медицинских масок, а также другие средства защиты.

«Сейчас этот груз едет на логистический склад и уже в обед выезжает в каждый регион Украины», – написал он.

Фото: Facebook / Кирилл Тимошенко

Отдельной доставкой ночью в Украину будет доставлено 100 тысяч ПЦР-тестов.

Как сообщалось ранее, в Украине на 10:00 29 марта подтверждено 418 случаев COVID-19: В течение суток получено 109 положительных результатов.