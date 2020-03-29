COVID-19: Стало известно, сколько военнослужащих ВСУ находятся на изоляции

По состоянию на 07:00, сегодня, 29 марта, в Вооруженных Силах Украины (ВСУ) случаи заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19, не зарегистрированы. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ, передает пресс-служба Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

Также сообщается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 172 человека.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 4 суток, – 58 человек.

Как сообщалось ранее, на передовой на Донбассе у украинских военных начался забор материалов для ПЦР-тестирования (исследование методом полимеразной цепной реакции, – ред.) на коронавирус.

Напомним, по состоянию на 10:00 сегодня, 29 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждено 418 случаев COVID-19. В течение суток получено 109 новых положительных результатов ПЦР-исследования коронавирусной инфекции.