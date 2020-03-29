Карантин: Министр пояснила, как будут переназначать жилищные субсидии на следующий период

В Украине жилищные субсидии на следующий период будут переназначать автоматически без обращения граждан. Такое решение принял Кабинет министров Украины. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает «Укринформ».

«Указанный законопроект усиливает программу жилищных субсидий. Что мы предлагаем? В период карантина будет запрещено прекращение назначения жилищных субсидий. Второе, мы предлагаем назначать жилищную субсидию на следующий период всем домохозяйствам, которые ее получали в 2019-2020 годах без обращения граждан», – сообщила она.

По словам министра, для граждан, потерявших работу, вместо заработной платы при назначении субсидии будет учитываться пособие по безработице. «Мы предлагаем предоставлять дополнительную компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получателям жилищных субсидий на период карантина путем увеличения социальных нормативов на 50% на электроэнергию, природный газ, водоотведение, холодную и горячую воду», – объяснила Лазебная.

Минсоцполитики также настаивает, что базовый процент оплаты за коммунальные услуги в размере 15% не должен быть увеличен до 20%. «Поскольку мы принимаем решение всем переназначать автоматически, надо оставлять 15%», – отметила глава ведомства.

Напомним, КМУ упростил порядок предоставления субсидий для граждан, которые потеряли работу в связи с карантином и стали на учет как безработные.