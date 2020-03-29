Затянуть пояса: Чиновникам хотят урезать зарплату на 50%

Кабмин предлагает до конца 2020 года чиновникам, которые имеют заработную плату более 10 «минималок» (сейчас 47 тыс. грн.), сократить зарплату вполовину. Об этом сегодня, 29 марта, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«На время пандемии и борьбы с коронавирусом Кабинет Министров четко расставляет приоритеты. Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время, топчиновникы должны понимать ситуацию и "затянуть пояса"», – подчеркнул он.

По его словам, правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 «минималок» (сейчас 47000 гривен), получали только половину. Исключение – работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороны.

Кроме того, планируется на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.

«Итак, начнем просмотр Госбюджета с себя», – резюмировал он.