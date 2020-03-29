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Затянуть пояса: Чиновникам хотят урезать зарплату на 50%

29.03.20 14:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кабмин предлагает до конца 2020 года чиновникам, которые имеют заработную плату более 10 «минималок» (сейчас 47 тыс. грн.), сократить зарплату вполовину. Об этом сегодня, 29 марта, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«На время пандемии и борьбы с коронавирусом Кабинет Министров четко расставляет приоритеты. Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время, топчиновникы должны понимать ситуацию и "затянуть пояса"», – подчеркнул он.

По его словам, правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 «минималок» (сейчас 47000 гривен), получали только половину. Исключение – работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороны.

Кроме того, планируется на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.

«Итак, начнем просмотр Госбюджета с себя», – резюмировал он.

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