В Украине подтверждено 475 случаев COVID-19

По состоянию на 22:00, сегодня, 29 марта подтверждено 475 случаев COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 475 случаев COVID-19.

Всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 6 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2264 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

Исследуются лабораторно не только образцы лиц с подозрением на COVID-19, а и людей, контактировавших с больными.

Как сообщалось ранее, в Украине на 10:00 29 марта подтверждено 418 случаев COVID-19: В течение суток получено 109 положительных результатов.