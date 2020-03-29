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Ситуация с COVID-19 в «ДНР»: Под наблюдением медиков больше ста человек

29.03.20 16:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» под наблюдением медиков в инфекционных стационарах находятся больше ста человек. Случаев заболеваний COVID-19 в ДНР не зарегистрировано. Об этом сегодня, 29 марта, сообщили в «министерстве здравоохранения».

Также утверждается, что первый тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 показал отрицательный результат.

Напомним, во временно неподконтрольном украинской власти Енакиево в больницу госпитализировали маму с ребенком, у которого высокая температура и подозревается коронавирус. Весь медперсонал заблокирован в больнице.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» госпитализировали первого подозреваемого на заболевание коронавирусом.

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