Мошенники все чаще охотятся на деньги жителей Донетчины: Покровчане рассказали о своем опыте (Видео)

Мошенники все чаще охотятся на деньги жителей Донецкой области. Преступники с помощью СМС или звонков обманывают людей, предлагая им разблокировать карту или выиграть мифический приз.

Так, жительницу Покровска Дарью мошенники пытались обмануть дважды через СМС. «Один раз, как банк – "карта заблокирована", какой-то левый номер, а второй – "вам насчитаны деньги, нужно снять их"», – рассказала она.

Однако, такие СМС девушка игнорирует. И это, как отмечают в полиции, правильно. Ведь зачастую аферисты под видом сотрудника банка выманивают по телефону личные данные людей. А потом воруют средства с их счетов. «Если мошенники получили ваши личные данные: номера счетов и SAV-код, они с помощью онлайн-банкинга могут снять или перевести с вашего счета на другой ваши средства», – объяснил инспектор сектора мониторинга Покровского отдела полиции Николай Лебеденко.

Правоохранители напоминают, что пин-код или номер карточки сообщать нельзя никому, особенно по телефону.

А жители поделились мнением, что делать, когда псевдо-банкиры надоедают звонками. «Просто сразу отключать телефон и все», – сказала женщина.

«Не отвечать, трубку не брать и все», – добавила другая покровчанка.

«Не обращать внимание, если скажут, что с близкими что-то не так, перезвонить человеку или в полицию, все. Это все обман», – считает покровчанка.

Одна из распространенных схем от мошенников – сообщение о выигрыше автомобилей, денег или путевок. Так, покровчанка Елена внезапно узнала, что сорвала джекпот. «Ну, СМСки, "вы выиграли 340 тысяч". Я на это не ведусь. Это, извините за выражение, лохотрон просто», – сказала она.

Если же человек поверил в мифический суперприз, то аферисты просят за него предоплату и исчезают. Чтобы этого не случилось, специалисты советуют удалять подобные сообщения и ни в коем случае не переводить деньги за так называемые «выигрыши».

Источник: ТК «Донбасс»