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В «ЛНР» закрыли бары, кафе и рестораны

29.03.20 19:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В ЛНР с 28 марта приостановили работу рестораны и кафе. Об этом говорится в рассылке сообщения от «министерства здравоохранения» на номера «республиканского оператора связи» «Лугаком».

«С 28 марта до особого распоряжения на территории ЛНР приостановлена работа предприятий общественного питания», – говорится в сообщении.

Как сообщается в группах кафе, баров и ресторанов, в них можно приобрести еду на самовывоз. Также предприятия продолжаю осуществлять доставку блюд на дом.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» госпитализировали первого подозреваемого на заболевание коронавирусом, более 220 человек находятся на обсервации.

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