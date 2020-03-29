Необходимо немедленно обеспечить медиков, полицейских и военных средствами индивидуальной защиты, – Яценюк

В Украине во время пандемии коронавируса от здоровья каждого врача и каждой медсестры зависят десятки, а то и сотни жизней. Поэтому необходимо немедленно обеспечить медиков, полицейских, военных, социальные службы и работников критической инфраструктуры средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Такое мнение высказал премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в программе «Главная тема» на телеканале «Украина».

Он подчеркнул, что в нынешних условиях необходимы очень быстрые действия со стороны украинской власти: «В первую очередь нужно позаботиться о людях».

«Представьте, если заболеют медики, которые сейчас приоритет номер один для государства, в том числе? Власть должна заботиться о медиках: о каждом враче, о каждой медсестре, – потому что от их здоровья, от одной медсестры или одного врача зависят десятки, а то и сотни жизней. А если полицейские переболеют и перестанут выходить на работу, кто будет охранять общественный порядок и безопасность, кто будет помогать людям?», – подчеркнул он.

Кроме того, необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты военных и социальных работников.

Яценюк отметил, что официальная статистика на сайте «Прозорро» показывает, что со стороны государственного предприятия «Медицинские закупки Украины», несмотря на заявления о миллионах масок и защитных костюмов, которые должны быть приобретены, за последний месяц не совершено ни одной такой закупки. «Это безответственно», – сказал политик.

Кроме того, государственный заказ позволил бы предприятиям развивать бизнес и занять работников.

Яценюк также акцентировал, что власть обязана безотлагательно обеспечить уязвимые категории возрастом старше 65 лет и социально незащищенных граждан так называемыми сейф-боксами, боксами безопасности. Эти боксы должны содержать дезинфекторы, маски, – минимальные средства безопасности. «Это недорого стоит и это быстро делается», – отметил он.

Он подчеркнул необходимость защитить людей, которые сейчас ежедневно подвергаются опасности: «Это депутаты парламента могут дискутировать, будут ли они собираться в парламенте голосовать законы, не будут. А полицейские не могут. Они выходят и каждый день защищают безопасность и защищают каждого гражданина».