На время кризиса нужно сократить расходы на чиновников, – Яценюк

Необходимо создать программы помощи безработным и сокращения расходов на сектор государственного управления. Об этом рремьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк заявил в программе «Главная тема» на телеканале «Украина».

Он отметил необходимость изменить порядок оказания помощи лицам, которые остались без работы.

Как один из примеров решения вопроса политик обратил внимание на Германию, где 80% от уровня заработной платы рабочих местная власть финансирует из государственного бюджета компаниям, чтобы те не увольняли сотрудников. «Иначе мы потом не восстановим экономику», – считает он.

Яценюк также отметил необходимость сократить расходы на сектор государственного управления. Он напомнил, что во время кризиса 2014 года он как премьер-министр уменьшил заработные платы всем членам парламента, зарплата которых тогда составляла около 6500 грн, всем членам правительства и руководителям государственных компаний.

Он отметил, что если бы не кризис, можно было бы не прибегать к сокращению зарплат чиновников. Однако сейчас ситуация иная.

Яценюк отметил, что в 2014 году он сократил расходы на чиновничий аппарат до 27млрд грн, а сейчас они составляют почти 90 млрд грн, то есть больше в 3,5 раза.

В том числе, во времена своего премьерства Яценюк «не позволял себе летать чартерными самолетами». «Это сотни миллионов гривен. Сейчас не до этого», – акцентировал политик.

«Научитесь экономно использовать средства. Политики должны показать народу, что это справедливо. Страдает страна, и страдает каждый из них», – обратился к представителям власти Яцкнюк.

Отвечая на вопрос о возможном формате будущего заседания Верховной Рады он отметил: «Никакого онлайна, никакого удаленного голосования. Нельзя, чтобы они в парламенте это сделали. Это уже политическая и конституционная ответственность членов парламента».

«Их выбирал народ Украины. Они найдут путь, как проголосовать», – добавил Яценюк.