Большой бизнес Донбасса объединился в борьбе с распространением коронавируса

На Донетчине большой бизнес объединяет усилия в борьбе с коронавирусом. 27 марта на встрече с председателем Донецкой облгосадминистрации Павлом Кириленко предприниматели договорились о создании штаба по борьбе с распространением и последствиями эпидемии. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Бориса Колесникова.

«В Донецкой области, как и по всей стране, введен режим чрезвычайной ситуации. Лабораторно подтверждены 2 случая заражения коронавирусом, больные находятся под наблюдением врачей. Ранее мы выделили средства из бюджета области и сейчас в режиме 24/7 делаем закупки средств индивидуальной защиты и оборудования, распределяем по медицинским учреждениям. За помощью я не успел ни к кому обратиться – представители большого бизнеса связались со мной сами с вопросом: чем помочь? Мы передаем им перечень необходимого оснащения, а бизнесмены и благотворители в силу своих возможностей его приобретают. Я подключаюсь к этим процессам на этапе логистики, так как с доставками есть некоторые проблемы. Уверен, совместными усилиями у нас все получится», – рассказал Павел Кириленко.

Бизнес Бориса Колесникова также примкнул к антикризисному штабу. Его благотворительный Фонд открыл линию финансирования медицинских учреждений региона и взял кураторство над Константиновкой. Ранее местные власти обратились к бизнесмену с просьбой оказать материальную поддержку. Учитывая дефицит необходимых медицинских товаров и недостаток финансирования, город оказался не готов к тяжелому развитию событий. Поэтому Фонд оперативно включился в работу, проанализировал, в чем нуждаются медучреждения для выявления и противодействия коронавирусной инфекции, и уже передал в больницы индивидуальные средства защиты. В ближайшее время придут новые партии дезинфицирующих средств и необходимого оборудования для борьбы с коронавирусом. Также Константиновке будет оказана помощь в транспортировке медицинских работников на период действия карантина.

«Все мы столкнулись с трудным испытанием, которое в корне меняет наши привычки, образ жизни, подходы к работе, но именно в этой ситуации украинские предприниматели демонстрируют социальное значение своих бизнесов. Я, как социально ответственный бизнесмен, объединил ресурсы Благотворительного Фонда, ХК "Донбасс", компаний "Конти", "АПК Инвест" и других активов для помощи Донецкой области в борьбе с коронавирусом. Вместе с городскими властями и местными жителями мы будем стараться побороть распространение недуга в кратчайшие сроки. Наша задача – выйти из этой борьбы с наименьшими потерями», – говорит Борис Колесников.