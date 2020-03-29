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В Донецкой области четыре новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19

29.03.20 22:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Четыре новые лабораторно подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрированы в Донецкой области. Об этом сегодня, 29 марта, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Все – в Мариуполе. Лабораторные исследования выявили вирус у двух мужчин 47 и 50 лет и двух женщин – 72 и 95 лет.

Таким образом, сегодня в области 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: 5 – в Мариуполе, 1 – в Бахмуте.

Кириленко призвал жителей области:

  • следить за своим здоровьем и при первых симптомах острой респираторной болезни звонить семейному врачу;
  • соблюдать условия карантина, из дома выходить только в случае необходимости;
  • в магазинах и других заведениях и учреждениях строго соблюдать социально безопасную дистанцию – находиться друг от друга на расстоянии минимум полтора метра. По возможности защитить лицо маской, а руки – резиновыми перчатками.
  • регулярно мыть и дезинфицировать руки;
  • сохранять спокойствие.

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