В Донецкой области четыре новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19

Четыре новые лабораторно подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрированы в Донецкой области. Об этом сегодня, 29 марта, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
Все – в Мариуполе. Лабораторные исследования выявили вирус у двух мужчин 47 и 50 лет и двух женщин – 72 и 95 лет.
Таким образом, сегодня в области 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: 5 – в Мариуполе, 1 – в Бахмуте.
Кириленко призвал жителей области:
- следить за своим здоровьем и при первых симптомах острой респираторной болезни звонить семейному врачу;
- соблюдать условия карантина, из дома выходить только в случае необходимости;
- в магазинах и других заведениях и учреждениях строго соблюдать социально безопасную дистанцию – находиться друг от друга на расстоянии минимум полтора метра. По возможности защитить лицо маской, а руки – резиновыми перчатками.
- регулярно мыть и дезинфицировать руки;
- сохранять спокойствие.