В Донецкой области четыре новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19

Четыре новые лабораторно подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрированы в Донецкой области. Об этом сегодня, 29 марта, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Все – в Мариуполе. Лабораторные исследования выявили вирус у двух мужчин 47 и 50 лет и двух женщин – 72 и 95 лет.

Таким образом, сегодня в области 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: 5 – в Мариуполе, 1 – в Бахмуте.

Кириленко призвал жителей области: