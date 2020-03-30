Чтобы оставались дома: В Авдеевке волонтеры вместо пожилых горожан ходят за продуктами и лекарствами (Фото)

В Авдеевке (Донецкая обл.) на время карантина стартовала акция «Скорая социальная помощь», в рамках которой волонтеры бесплатно доставляют продукты питания и лекарства пожилым людям старше 60 лет и лицам с инвалидностью первой группы вне зависимости от возраста. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Идея помогать маломобильным гражданам прифронтового города примерно в одно и то же время появилась у волонтеров и у представителей муниципальной власти. Так, руководство Авдеевской военно-гражданской администрации совместно с Управлением соцзащиты населения и территориального центра соцобслуживания вынашивали проект помощи наиболее уязвимым категориям граждан с середины марта. В это же время прихожане церкви «Пробуждение» начали распространять в авдеевских вайбер-группах призыв к горожанам позаботиться о своих пожилых родственниках и помочь им доставкой продуктов питания.

«Наша небольшая группа христиан-волонтеров хочет помочь людям, которые в период карантина действительно нуждаются в помощи. Это пожилые люди 60+, которые принадлежат к группе риска. Мы привыкли, что наши родители, бабушки и дедушки, заботятся о нас. Теперь мы должны позаботиться о них! Мы хотим доставить вам продукты, чтобы вы не выходили из дома и не рисковали своей жизнью и здоровьем! Доставка полностью бесплатна, и вы платите только за продукты!», – отмечалось в сообщении.

К реализации инициативы подключились и иные местные активисты.

Предварительно волонтерами в терцентре записались 9 человек: жительница Чили Сандра Брионес, которая уже более полугода проживает в Авдеевке, супруги Роман и Любовь Пивошенко (церковь «Пробуждение»), семейная пара Алексей и Светлана Савкевич, общественный деятель Евгения Васильева (общественная организация «Сила идей») и другие неравнодушные люди.

В терцентре волонтерам выдали временные удостоверения соцработников, которые действуют с 26 марта и до окончания карантина. Как уточнила «Донецким новостям» и.о. директора терцентра Ирина Негодуйко, данные документы нужны для предъявления получателям услуги и дают право волонтерам отовариваться в местных минимаркетах «АТБ» и «Посад» без очереди.

Волонтер-соцработник Роман Пивошенко

«Цель нашей "Скорой социальной помощи" – не допустить распространения этого опасного вируса среди населения, в особенности среди наиболее уязвимых его категорий – это пожилые люди в возрасте старше 60 лет и граждане с инвалидностью первой группы группы любого возраста. Но, если вдруг к нам обратился человек, который не попадает под эти категории, но которому действительно нужна помощь (он болен, не может выйти из дома), мы также возьмем его на заметку», – рассказала Ирина Негодуйко.

Ирина Негодуйко

Она добавила, что покупки для тех, кто обратится за помощью, осуществляются за счет заказчика, бесплатной является услуга доставки товаров к двери.

Партнерами акции «Скорая социальная помощь» выбрали именно сетевые минимаркеты и аптеки, поскольку там выдают фискальный чек.

Алгоритм осуществления помощи в Авдеевке таков:

с 8:00 до 12:00 нужно позвонить по номеру телефона 095-361-99- 06 и предоставить информацию о себе;

перечислить продукты питания и/или лекарства, которые необходимо купить;

для получения средств на покупку заказанных товаров к потребителю услуги придет социальный работник (волонтер), который должен иметь при себе соответствующее удостоверение;

доставят заказы во второй половине дня;

на покупки в обязательном порядке предоставляется товарный чек.

Чтобы местные жители больше узнали о действующей акции, волонтеры при поддержке уличкомов расклеили объявления в старой части города. Информация о работе «Скорой социальной помощи» также была размещена в соцсетях.

Кроме собственно доставки заказчикам передают еще пакет с информацией от Красного Креста о том, как вести себя во время карантина, а также помощь от церкви «Пробуждение» – влажные салфетки, салициловый спирт, мыло и витамин С.