Инна Козырь: Крах железной дороги «ДНР»

Ну вот, как говорится, и приплыли. Хотя правильнее будет сказать «вот и приехали». Экспресс под названием «Донецкая железная дорога» полным ходом мчит в пропасть. Нет, пока это еще не совсем крах, но уже где-то очень рядом.

С момента создания «республиканской» «Донецкой железной дороги» в 2016 году и полного отделения от «Укрзализныци» предприятие лихорадило. А какие были лозунги! «У нас все есть для нормальной работы!», «У нас есть, что возить!», «У нас есть дороги, вагоны, поезда!», «У нас есть специалисты!». Тогда в 2016-м гривневые зарплаты железнодорожникам пересчитали в рубли по курсу 1:2. Хотя в реалии курс в то время был примерно 1:3. В итоге, в начале 2017 года средняя зарплата на «ДонЖД» составила 5617 руб. (или 2565 грн по местному курсу валют того периода).

Через время, правда, зарплаты были подкорректированы, но долго люди получали голые оклады: без начислений за выслугу, без премий. Да и режим работы оставлял желать лучшего – работали 3 дня в неделю, потом долго была 4-дневка, оплата соответствующая. Со временем все более-менее наладилось. Были восстановлены некоторые участки дороги, на каких-то отрезках была протянута новая контактная сеть. Запустили некоторые пригородные маршруты, вернули выслугу лет, но… Все было, конечно, несравнимо с довоенным украинским периодом. Сейчас на «ДонЖД» у большинства сотрудников, в т.ч. ИТР, зарплаты со всеми надбавками – от 8 до 14 тыс. руб. (3 350 – 5 850 грн). Но это если бы была 5-дневка. А при 4-дневке людям начисляют 6-10 тыс. руб. (2 500 – 4 150 грн). При этом начисляют – не значит, что выплачивают. Что касается руководства в управлении – то у них только оклады 25-30 тыс. руб. (10 400 – 12 500 грн).

С начала 2017 года в «республиках» окончательно закрепилось ЗАО «Внешторгсервис» – предприятие-прослойка с официальной регистрацией в признанной Россией «республике» Южная Осетия. «Внешторгсервис» стал «внешним управленцем» всех промышленных предприятий «ЛНР» и «ДНР» – металлургия, шахты, коксохимическое производство, машзаводы и пр. Это ЗАО, которое связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко, подмяло под себя все лакомые куски. Кроме всего прочего, «ВТС» контролирует и перевозки грузов по железной дороге. То есть – за перевозки грузов со «своих» предприятий «ВТС» должен расплачиваться с «республиканской» «Донецкая железной дорогой».

С переходом под «ВТС» на «ДонЖД ДНР» зарплату стали платить 4-мя частями в месяц: два аванса и еще две части зарплаты. То есть выплаты шли каждую неделю. Но первые годы они хотя бы шли.

Проблемы начались в апреле 2019 года. Во-первых, катастрофически начали уменьшаться грузоперевозки (а что возить?), а во-вторых, «ВТС» перестал своевременно рассчитываться с «ДонЖД». Но в апреле задержки с зарплатой были небольшие, в мае – уже длительнее. И вот в июне положение стало уже чуть ли не катастрофическим. Руководство «ДонЖД ДНР» поясняло: денег нет, потому что «Внешторгсервис» не отдает долги за грузоперевозки. По состоянию на июнь долг составлял 700 млн руб. (287 млн грн по местному курсу валют). После внутренних возмущений коллектива (бастовать в условиях «ДНР» никто не решается) и переноса скандала в соцсети часть задолженности по зарплате тогда погасили.

Аналогичные проблемы были и на железной дороге в «ЛНР». Поэтому в июле 2019 года ЖД обеих «республик» объединили в трансграничный концерн «Железные дороги Донбасса». Думали, что поможет. Как было заявлено: «Создание трансграничного концерна, проще сказать, объединение двух дорог под единое управление, позволит оптимизировать перевозки грузов и пассажиров на территории двух республик и максимально эффективно использовать производственные мощности железных дорог». Красиво. Руководителем этой надстройки был назначен Василий Назарян – российский железнодорожный функционер, который перед этим занимал должность и. о. генерального директора «Крымской железной дороги».

В Донецке концернмены отхватили целое крыло в здании управления «ДонЖД» на улице Артема, назначили себе фантастические зарплаты. И вдобавок – к ним перебежала некоторая часть персонала местной железной дороги.

А вот плюсов для простых железнодорожников от создания этой непонятной «трансграничной» мыльной структуры до сих пор нет – их жизнь медленно и уверенно ухудшается.

Еще с сентября 2019 года работников «ДонЖД» перевели на 4-дневный график работы. А это существенный минус в зарплате. Задержки с выплатами возобновились. «На дороге тяжелое финансовое положение», – повторяло руководство дороги.

Ситуацию не «разрулили» ни в прошлом году, не могут с ней справиться и в нынешнем. Задолженность по зарплате – минимум по месяцу. Так, на конец марта железнодорожники получили лишь 50% за февраль (два раза по 25% – зарплату продолжают начислять «четвертушками»). Люди увольняются с «железки» – не массово, но уходят довольно много (идти просто некуда).

Явных протестов все так же нет, зато в социальных сетях возмущению людей просто нет предела. Проклятия и ненормативная лексика зашкаливают. Вот несколько выдержек из сообщений.

«Люди хватит быть терпилами! Я устал от скотства. Они все ох*енели, мне стыдно смотреть своему коллективу в глаза. Я не боюсь подвалов и пилюлей. Хватит терпеть, мы люди, а не скот. Они – скот, но не мы. Я им не верю и презираю. Хапуги и уроды. У меня больше терпения нет».

«ДонЖД и ЛугЖД – это разные дороги, как были, так и остались... Нас объединяет только этот бестолковый концерн! И кормушка далеко тут не одна! У нас разные руководства, разные начальства, разные политики х*еновы».

«Больше мы не выдержим. Нас растоптали, опустили и унизили. Как мы еще смотрим своим детям в глаза? Что мы можем им дать по факту? У нас забрали всё, мы держимся за наше прошлое. А будущее – его нет. Мы работяги. Наши семьи зависят от нас. А мы – кто? А никто. Мы – тени. Мы верили и старались, а итог: поломанные судьбы и потраченные годы».

«Достало все. Эта ДЫРА, в которой мы живем и ноем – когда наконец это закончится, когда будут платить вовремя, кода эта республика будет по-настоящему народной? Когда сдохнет этот МММщик бородатый (намек на "главу ДНР" Дениса Пушилина, – авт.), тогда, наверное, будет настоящий народный праздник».

«Кто там в армию зовет? В какую армию? Разбегутся все скоро из вашей армии. Какие зарплаты? Какой стаж? За кого? За что? Привели к власти паразитов, которые превратили вас в попрошаек. Превратились в стадо. А поднять свои тупые головы – слабо? Вставайте, сколько можно терпеть и ныть? Вставайте. Один в поле не воин. Вы хотите, чтобы ваши правнуки жили так как вы? Да лучше сдохнуть сейчас, чем размножатся в таких условиях».

«Уроды, чтобы они удавились своими 25%! Куда катится мир? Шахтеров и железнодорожников опустили ниже плинтуса!»

«Куда их засунуть эти [выплаченные] 700 рублей (примерно 300 грн, – авт.)? Чем нам детей кормить? Рубль обвалился, цены на все взлетели, а зарплата – мизер, еще и раз в три недели».

«Гниды, чтобы им так жилось как нам».

«ДонЖД нищеброд! Бомж, а не инфраструктура стратегическая».

Вот так жестко и откровенно люди высказываются о зарплатах, о концерне, о жизни. Надо сказать, что в апреле железнодорожников ждет новое потрясение. Сотрудников «ДонЖД» – пока только инженерно-технических работников (ИТР), руководителей и заместителей отделов и служб обязали написать заявления на 4 дня за свой счет в месяц. То есть это уже 3-дневка получается. А это уже существенное снижение зарплаты. Железнодорожники рабочих профессий пока (пока!) остаются на 4-дневке. Но при таком ухудшающемся раскладе – это дело времени. Кроме того, грядет оптимизация штата, т.е. – сокращение.

Что тут еще сказать? Дела на железной дороге просто катастрофические. И непредсказуемые.