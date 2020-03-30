COVID-19: Спасатели развернули на Донбассе пункты приема и сортировки возможных больных (Фото)

На Луганщине и Донетчине развернуты временные пункты приема и сортировки больных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщают пресс-центры ГУ ГСЧС в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщают в ГУ ГСЧС Донетчины, в области спасатели развернули 12 временных пунктов приема и сортировки возможных больных коронавирусной инфекцией на территориях местных учреждений здравоохранения.

В частности, пункты приема обустроены на территории медицинских учреждений в Мариуполе, Бахмуте, Мирнограде, Волновахе, Краматорске, Константиновке и Торецке.

В ГУ ГСЧС Луганщины сообщают, что в области также обустроены временные пункты приема и сортировки больных. Такие пункты на базе палаток обустраиваются на территории учреждений здравоохранения в Рубежном, Северодонецке, Старобельске, Лисичанчке, Беловодске. К обустройству палаток привлечены силы спасателей Луганщины и медицинских работников.

Напомним, по состоянию на 22:00 29 марта подтверждены 475 случаев COVID-19 в Украине.