В «ЛНР» сообщили о состоянии мужчины с подтвержденным COVID-19

В «ЛНР» мужчина, у которого, как уверяют в «республике», подтвержден коронавирус COVID-19, находится в удовлетворительном состоянии, на данный момент вирус не представляет угрозу для его жизни. Об этом 29 марта заявила «министр здравоохранения» Наталия Пащенко, передают местные интернет-ресурсы.

«Уже начато и лечение, и обследование. Сегодня (29 марта – ред.) уже пациент находится в удовлетворительном состоянии, температура тела нормальная, вирус не представляет опасности для его жизни», – утверждает Пащенко.

По ее словам, мужчина является жителем Славяносербского района, после появления первых клинических признаков он был госпитализирован в боксированное отделение Луганской городской больницы №4 и осмотрен.

Также «министр» сообщила, что определен круг лиц, у которых был контакт с госпитализированным мужчиной. «Это совсем ограниченный круг лиц – семья, которая сегодня уже осмотрена докторами», – уверяет «министр».

Наталия Пащенко уточнила, что «пациент с положительным результатом на заболевание новым коронавирусом прибыл из-за пределов ЛНР». Из-за этого, по ее словам, необходимо ужесточение мер профилактики.

«Все последующие шаги, которые будут предприняты чрезвычайной противоэпидемической комиссией, будут освещены в дальнейшем», – заявила «министр».

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» госпитализировали первого подозреваемого на заболевание коронавирусом, более 220 человек находятся на обсервации.