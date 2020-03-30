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В «ДНР» рассказали подробности ДТП, в котором погибли 4 человека

30.03.20 09:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины в ДТП погибли 4 человека.

Как сегнодня, 30 марта, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР», 29 марта на автодороге «Енакиево-Амвросиевка», за пределами поселка Давыдовка (г. Шахтерск) произошло лобовое столкновение легковых автомобилей ВАЗ-2121 «Нива» и Dacia Logan с дальнейшим возгоранием.

В результате аварии погибли 4 человека.

«Спасатели ликвидировали горение автомобилей, извлекли тела погибших и передали сотрудникам ГП "Ритуал".Обстоятельства происшествия устанавливаются», – утверждают в «ДНР».

Напомним, ранее об этой аварии сообщили очевидцы в соцсетях.

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