В «ДНР» рассказали подробности ДТП, в котором погибли 4 человека

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины в ДТП погибли 4 человека.

Как сегнодня, 30 марта, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР», 29 марта на автодороге «Енакиево-Амвросиевка», за пределами поселка Давыдовка (г. Шахтерск) произошло лобовое столкновение легковых автомобилей ВАЗ-2121 «Нива» и Dacia Logan с дальнейшим возгоранием.

В результате аварии погибли 4 человека.

«Спасатели ликвидировали горение автомобилей, извлекли тела погибших и передали сотрудникам ГП "Ритуал".Обстоятельства происшествия устанавливаются», – утверждают в «ДНР».

Напомним, ранее об этой аварии сообщили очевидцы в соцсетях.