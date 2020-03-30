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В «ДНР» на трассе произошло смертельное ДТП, – соцсети

30.03.20 07:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Недалеко от неподконтрольного украинским властям Кировского (после переименования – Крестовка, Шахтерский р-н, Донецкая обл.) произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают люди, авария произошла на трассе в Шахтерском районе 29 марта днем. Очевидцы уточняют, что произошло лобовое столкновение 2-х легковых авто, машины загорелись. Данные о количестве жертв разнятся: одни пользователи соцсетей сообщают о гибели 5-ти человек, другие – о гибели 4-х людей.

«МЧС ДНР» и «МВД ДНР» о ДТП в настоящее время ничего не сообщают.

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