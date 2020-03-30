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В Кабмине хотят обеспечить жителей ОРДЛО масками и тестами на коронавирус

30.03.20 11:12
Алексей Резников
Алексей Резников

Украина будет просить Международный комитет Красного Креста, гуманитарные миссии ООН отправить в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Резников подчеркнул, что Украина своих граждан не бросает и будет о них заботиться. «Согласно Конституции, каждый гражданин Украины подлежит защите. Наша задача – обеспечить всех граждан Украины тестами, защитными масками, медицинской помощью – всем, что необходимо. В том числе, конечно, и наших граждан, которые проживают на временно оккупированной территории», – сказал он.

«Каким образом это сделать технически? Мы будем предлагать гуманитарные конвои, будем просить Международный комитет Красного Креста, гуманитарные миссии ООН – это сделать», – пояснил вице-премьер.

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