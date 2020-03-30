Сотрудники «ДонМака» без масок, маршрутки без ограничений: В Донецке показали, что закрыто и что работает (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка проехал по улицам города на легковом авто, побывал в супермаркете, на рынке, и рассказал, что работает, а что нет, и есть ли дефицит продуктов. Кадрами он поделился в соцсети.

Дончанин проехал по ул. Университетской. Машин на дорогах немного, при этом автобусы есть. «Людей в масках не видно по городу. Кафешки открыты, в магазинах продавцов обязали надевать марлевые повязки. Слух идет о том, что скоро закроются салоны красоты. Истерия небольшая есть, конечно, в головах дончан. Скупают потихонечку в магазинах», – сообщил он.

Житель Донецка приехал к супермаркету «Молоко», который расположен в районе Цирка. По словам дончанина, дефицита туалетной бумаги нет, также есть все крупы, кроме гречки. При этом имеются гречневые хлопья в пачках.

На рынке в районе ж/д вокзала идет торговля. «Во многих городах рынки закрыты. У нас – работают», – отметил мужчина.

Также он зашел в несколько аптек, где спрашивал о наличии масок. Их нигде нет, как и парацетамола и термометров. Дончанин объяснил, что спрос на термометры обусловлен тем, что их нужно давать в обязательном порядке каждому ребенку, посещающему детсад. «Ну и дезинфекторы разобрали», – сообщил он.

На остановке в подъехавший автобус заходят столько людей, сколько ожидали прибытия маршрутки – никаких ограничений нет. «Стояло там человек 20 – все они и забивают автобус», – рассказал дончанин.

Кафе быстрого питания «ДонМак» работает, причем сотрудники кафе – без масок. На летней площадке никого нет. Также работает ресторан «Юзовская пивоварня» и все остальные кафе и рестораны в городе.

Торговый центр «Донецк Сити» также работает, на парковке – много машин. Работает ледовый каток, открыты бутики, супермаркет «Парус».

Кинотеатр «Звездочка» не работает. Театр «Донбасс Опера» тоже закрыт.

В парке Щербакова людей практически нет, пусты детские площадки.

На автовокзале «Южный» – автобусы в Енакиево, Харцызск и другие города. «По количеству пассажиров, которые садятся в автобус, ограничений никаких нет», – сообщил мужчина.

Напомним, во временно неподконтрольном украинской власти Енакиево в больницу госпитализировали маму с ребенком, у которого высокая температура и подозревается коронавирус. Весь медперсонал заблокирован в больнице.

Также сообщалось, что в «ДНР» под наблюдением медиков в инфекционных стационарах находятся больше ста человек.