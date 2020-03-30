«Болезненные цифры»: Зеленский назвал три сценария развития COVID-19 в Украине (Видео)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три сценария развития эпидемии заболевания COVID-19 в Украине. Об этом он заявил в своем очередном видеообращении, опубликованном на странице Офиса президента в Facebook.

«Сегодня фактически есть три сценария развития событий. Первый: от 3 до 5% одновременно заболевших коронавирусом. Это очень болезненные цифры. Но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому мы должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм», – сказал Зеленский.

По его словам, второй сценарий, когда COVID-19 заболеют 25% украинцев.

«Третий – более 50% инфицированных коронавирусом одновременно. Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не выдержит. Наши врачи не выдержат одновременного наплыва такого количества больных. Каждый должен осознать: карантин – это не каникулы. Солнечная погода, парки, пляжи, шашлыки – все это подождет. Все это – ничто по сравнению с собственным здоровьем и жизнью», – подчеркнул президент.

Глава государства также сообщил, что решается вопрос украинцев, которые не успели вернуться домой до 28 марта.

«Их последующее возвращение – самолетом, поездом, автобусом, машиной или пешком – должно быть максимально безопасным для окружающих, а значит будет предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию», – сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас готовится перечень соответствующих локаций для обсервации. Ними, в частности, могут стать гостиницы, с которыми уже достигнуты предварительные договоренности.

«Каждая локация для обязательной обсервации будет подготовлена в строгом соответствии с требованиями Министерства здравоохранения», – отметил президент.