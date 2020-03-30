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На период карантина: Правительство упростило получение пособия по безработице

30.03.20 08:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На период карантина регистрация безработных и назначение выплат будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Поддержали решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина. Отныне регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи соответствующего заявления в Центр занятости. Назначение выплаты в таком случае так же будет осуществляться с первого дня регистрации», – написал глава правительства.

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