Министр здравоохранения Емец и глава Минфина Уманский подали в отставку, – СМИ

Министр здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку, написав соответствующие заявления. Об этом заявил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, передает «РБК-Украина».

Корниенко отметил, что на повестке дня (внеочередного заседания Рады 30 марта, – ред.) есть три кадровых вопроса по министрам.

«Есть на повестке дня три кадровых вопроса. Это три министра. Смотрите, они написали по собственному желанию. Если люди видят, что они дальше не могут помогать команде в том темпе, в котором команда работает, или у них другой взгляд на дела, то они вправе написать заявление. Мы вправе ее рассмотреть и удовлетворить», – заявил Корниенко.

По его словам, если есть возможность собрать депутатов и проголосовать кадровые решения, надо это делать немедленно.

«Это Министерство финансов, ведь это переговоры с МВФ, это Министерство энергетики. У нас началась чрезвычайная ситуация в энергетике из-за карантина, потому что не работает промышленность. У нас перерабатывается много электроэнергии. Ну и медицина. Надо срочно принять эти кадровые решения», – добавил он.

Ранее о том, что главы МОЗ Илья Емец и Минфина Игорь Уманский подали в отставку сообщила народный депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку – в разгар коронавируса. На совещании руководства ВР проходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко», – написала Геращенко.