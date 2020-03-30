Прифронтовым громадам на Донбассе передадут оборудование для пошива медицинских масок

Для прифронтовых громад Донецкой и Луганской областей при финансовой поддержке Агенства ООН по делам беженцев в Украине (UNHCR Ukraine) будет закуплено оборудование и материал для пошива защитных медицинских масок. Об этом сообщил руководитель Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин в Facebook.

Он рассказал, что на минувшей неделе поддержали 11 инициатив от прифронтовых громад по пошиву медицинских масок для медицинских работников, персонала амбулаторий, фельдшерских пунктов, больниц, госпиталей, домов престарелых и сотрудников коммунальных учреждений и стратегических предприятий, работающих вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Для инициативной группы из Часов Яра оборудование уже закуплено и передано.

«На следующей неделе оборудование и материал передадим в прифронтовые Новгородское, Луганское, Станицу Луганскую, Счастье, Золотое, Петропавловку, Свободное, Марьинку, Ласточкино, Передельское», – уточнил Каплин.

Он также добавил, что Гуманитарная миссия «Пролиска» в условиях карантина продолжает оказывать всестороннюю поддержку людям, живущим на линии разграничения на Донбассе.