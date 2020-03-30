Вопрос о Консультативном совете в рамках ТКГ могут согласовать советники «нормандской четверки», – Резников

Вопрос о создании Консультативного совета в рамках одной из подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе могут согласовать на уровне советников «нормандской четверки». Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью «РБК–Украина».

По его словам, создание Консультативного совета должны одобрить представители Германии и Франции, поскольку ТКГ – это «детище "нормандского формата"».

«Финальное решение и подписание возможно только после согласия с этим немецкой и французской сторон. Они должны не просто одобрить, но еще и делегировать туда своих представителей в качестве участников-наблюдателей», – сказал Резников, отметив, что также должна быть реакция ОБСЕ.

«Для этого (согласования вопроса о Консультативном совете, – ред.), как минимум, должны будут договориться политические советники. Если лидеры скажут "окей", то МИД каждой страны может уполномочить советников согласовать это решение. Как это оформят, я пока не знаю», – добавил вице-премьер.

Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании Консультативного совета, в который должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО*, а Россия вместе с Германией, Францией и ОБСЕ получают по 1 представителю с правом не решающего, а совещательного голоса. Глава Офиса президента Андрей Ермак акцентировал, что данный орган не является признанием субъектности «республик», и что украинская сторона в Совете будет вести переговоры только с теми жителями неподконтрольного Донбасса, которые напрямую не связаны с вооруженным конфликтом. А вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников акцентировал, что в КС войдут представители не «Л-ДНР», а отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и что ОРДЛО и «Л-ДНР» – это абсолютно разные вещи.

Экс-глава Института национальной памяти, народный депутат (фракция «Европейская солидарность») Владимир Вятрович заявил, что решение о создании Консультативного совета является госизменой, и в этой связи направил обращения в СБУ, Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей