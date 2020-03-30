Сводка из зоны ООС за 29 марта: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 13 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы украинских позиций:

у Павлополя – из минометов калибром 120 мм;

неподалеку Водяного и Богдановки – из минометов калибром 82 мм, а также гранатометов различных систем;

вблизи Березового – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Старогнатовки – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Тарамчука – из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Авдеевки – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку шахты «Бутовка» – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник 2 раза обстрелял позиции украинских военных. Вблизи Луганского по позициям Объединенных сил противник вел огонь из миномета калибром 82 мм.

По позициям у Гладосово противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ обстреляли украинские позиции из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Водяного было зафиксировано использование противником миномета калибром 82 мм.

В штабе также отметили, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 10 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 152 единицы. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков шахты "Трудовская", Старомихайловка, Жабичево, Луганское, Ясное, район "Вольво-центра"; на горловском направлении – поселки Доломитное, шахты им. Гагарина, Железная Балка, а также окрестности села Петровское на мариупольском направлении. Накануне в результате обстрела 3 дома получили повреждения в поселке Ясное к югу от Донецка. При обстрелах применялась гаубичная артиллерия калибром 122 мм, минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также сообщают, что «украинские военные сегодня утром обстреляли западную окраину Донецка и Горловку».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы сел Калиновка и Березовское. Огонь велся из минометов калибром 120 мм и вооружения БМП».