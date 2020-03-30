Представитель омбудсмена сообщил о массовых задержаниях в неподконтрольной Горловке

28 марта в неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) незаконно массово задерживали людей. Об этом сегодня, 30 марта, на своей странице в Facebook сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

«28.03.2020 представители оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Донецкой области в г. Горловка перекрыли выезд из города и несколько центральных улиц возле городского рынка. Представители НВФ осуществляли обход по домам и квартирам, массово проверяли документы у людей на улицах, если у человека при себе не было паспорта РФ или паспорта так называемого "ДНР", или вообще не было документов, то человека задерживали», – сообщил Лисянский.

По его словам, если при проверке был предъявлен украинский паспорт, то человека либо задерживали, либо проводили процедуру идентификации. При проверке документов НВФ переписывали номер и IMEI телефона.

«По информации, которую мне передали правозащитники и адвокаты, известно о 57 задержанных людях. Данные действия представителей оккупационной администрации РФ в очередной раз грубо нарушают права человека и демонстрирует отношение к жителям ОРДЛО. Сейчас мы собираем дополнительную информацию по данному факту», – отметил представитель омбудсмена.

Напомним, 28 марта жители временно неподконтрольных украинскому правительству Горловки и Ясиноватой в социальных сетях сообщали о том, что в городах перекрыты въезды/выезды.