Горело 50 га: На Луганщине спасатели за сутки погасили 30 возгораний травы, камыша и мусора

За минувшие сутки, 29 марта, спасатели Луганщины 30 раз выезжали на тушение сухой травы, камыша и мусора. Площадь возгораний составила 50,1 га. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«За прошедшие сутки, 29 марта, спасатели Луганщины осуществили 30 выездов на ликвидацию пожаров в экосистемах общей площадью 50,1 га, 16 раз выезжали на ликвидацию возгорания сухой травы и веток на открытой территории в жилом секторе на площади 4,49 га, где существовала угроза жилым домам и хозяйственным постройкам. Наиболее от пожаров пострадали Сватовский, Станично-Луганский и Кременской районы», – сказано в сообщении ГСЧС.