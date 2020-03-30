В Минздраве определили больницы для первоочередной госпитализации больных с COVID-19

В Украине 240 лечебных учреждений были определены для первоочередной госпитализации пациентов с COVID-19, в том числе 13 учреждений в Донецкой области и 5 – в Луганской. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«Это – больницы первой волны, которые первыми будут принимать пациентов с коронавирусом. Список этих больниц будет увеличиваться в случае необходимости. Увидеть информацию о больницах и уровне их оснащенности можно на новом дешборде НСЗУ (Национальной службы здоровья Украины – ред.)», – говорится в сообщении.

Как отмечают в министерстве, соответствующие учреждения здравоохранения отобраны и одобрены руководителями областей, региональными департаментами здравоохранения, рекомендованы НСЗУ совместно с Минздравом.

«Приоритетным критерием выбора определена безопасность пациентов. Чтобы госпитализированные с COVID-19 пациенты получали все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния. А те пациенты, которые попали в больницу по поводу других заболеваний, не пересекались с инфицированными коронавирусом пациентами и безопасно проходили лечение», – уточняется в сообщении.

В Донецкой области такими учреждениями определены:

КНП (коммунальное некоммерческое предприятие) «Великоновоселковская центральная районная больница»;

КНП «Волновахская центральная районная больница»;

КНП «Перинатальный центр г. Мариуполь»;

КНП «Многопрофильная больница интенсивного лечения г. Бахмут»;

КПН «Центральная городская больница г. Торецк»;

КНП «Мариупольская городская больница №4 им. И.К. Мацука»;

КНП «Мариупольская городская больница скорой помощи»;

КНП «Многопрофильная больница интенсивного лечения Константиновского городского совета»;

КНП «Городская больница №3» Краматорского городского совета;

КНП «Инфекционная больница г. Константиновка»;

КНП «Инфекционная больница г. Мирноград»;

КНП «Областной перинатальный центр г. Краматорск»;

Коммунальное учреждение «Мариупольская городская больница №9 – медико-санитарная часть работников департамента морского флота».

В Луганской области:

КНП «Рубежанская центральная городская больница» Рубежанского городского совета;

КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение» Старобельского районного совета;

КНП «Лисичанская многопрофильная больница» Лисичанского городского совета;

КНП «Беловодская многопрофильная больница» Беловодского поселкового совета;

КНП «Северодонецкая городская многопрофильная больница» Северодонецкого городского совета.

В Минздраве подчеркивают, что данный перечень больниц сформирован для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается. «Пациенты, испытывающие симптомы COVID-19, не могут обращаться самостоятельно в эти учреждения здравоохранения. Это может угрожать их здоровью. При обнаружении симптомов COVID-19 пациентам нужно позвонить своему семейному врачу. А при наличии тяжелых симптомов – температура выше 38, не сбивается, и затрудненное дыхание – звонить 103», – уточнили в министерстве.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) предусматривает внедрение «клинической сортировки» людей, заболевших COVID-19. Госпитализировать в больницу должны больных средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под контролем и медико-санитарным наблюдением.