Мы опять засунем голову в кредитное ярмо: Эксперт прокомментировал нарастающий кризис экономики

Украину сотрясают атака коронавируса и нарастающий, в том числе в связи с карантинными мероприятиями, кризис экономики. В политикуме и экспертной среде все чаще звучат заявления, что Украина – на пороге дефолта.

При этом Украине необходимо начинать разговор о реструктуризации внешних долгов, но не о дефолте. Об этом «Донецким новостям» рассказал финансовый эксперт, эксперт института Growford Алексей Кущ.

По его словам, сейчас ситуация кризисная, но не драматичная. «Есть глобальный мировой форс-мажор – пандемия, экономический кризис, есть серьезные проблемы, вызванные всем этим внутри Украины. И это – достаточные условия, чтобы начинать разговор о реструктуризации внешних долгов (что куда выгоднее), но не о дефолте», – объясняет Алексей Кущ.

«Реструктуризация – это когда мы, не ухудшая свой инвестиционный имидж, просто проводим отсрочку долгов (иногда даже под меньший процент). В таком случае от нас не отвернутся (как будет при дефолте) инвесторы... А дефолт – это война с кредиторами, ухудшение кредитный рейтингов страны, возможность ареста имущества Украины за рубежом», – добавляет он.

Эксперт напоминает, что, когда в 1998 году Азиатский кризис дошел до Украины, у нас тоже был выбор: проводить реструктуризацию или отдаваться в рабство внешним кредиторам. «Благодаря тому, что провели реструктуризацию, мы получили в начале нулевых мощные темпы экономического развития, которые какое-то время были одними из лучших в мире... Был приток прямых иностранных инвестиций. Было время расцвета», – говорит финансовый эксперт.

Как отмечает Кущ, все изменилось после кризиса-2008. «Уже со следующего года мы пошли по жесткому пути выполнения желания внешних кредиторов. И в 2014-м мы также выбрали "кредитное рабство"», – напоминает он.

Сейчас, по мнению эксперта института Growford, Украина вновь на развилке, но уже ясно, что у нынешней власти не хватит смелости воспользоваться шансом и реструктуризировать долг. «Вместо того, чтобы зафиксировать существующие сегодня в НБУ внутренние резервы (25 млрд долл. золотовалютных резервов), а также ряд других средств, позволяющих влить деньги в обескровленную экономику (средств вполне достаточно для стабилизации социально-экономической ситуации), мы опять засунем голову в кредитное ярмо. Будем новыми долгами замещать старые», – говорит Алексей Кущ.

По его словам, программа сотрудничества с МВФ не предусматривает развития экономики и стабилизации социальной системы заемщика.

«Чем больше мы тянем с реструктуризацией, тем больше теряем золотовалютных резервов. И придет момент, когда мы окончательно утратим возможность проводить суверенную политику, распродав госсобственность, включая землю», – резюмировал эксперт.

Более подробно с мнением Алексея Куща и комментариями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «На распутье: Ждет ли Украину дефолт?».