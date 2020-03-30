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Хроники коронавируса: В Украине подтверждено уже 480 случаев заболевания

30.03.20 10:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

По состоянию на 10:00 30 марта, в Украине зафиксированы 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За минувшие сутки были зафиксированы 62 новых случая. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ).

Наибольшее количество заболевших коронавирусом фиксируется в Киеве, Черновицкой, Тернопольской и Черкасской областях.

В Донецкой области за минувшие сутки подтверждены 4 новых случая COVID-19, на Луганщине новых случаев заболевания не зафиксировано.

Коронавирусное заболевание выявлено:

  • Винницкая область – 23 случая;
  • Волынская область – 2 случая;
  • Днепропетровская область – 8 случаев;
  • Донецкая область – 6 случаев;
  • Житомирская область – 5 случаев;
  • Закарпатская область – 1 случай;
  • Запорожская область – 11 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 41 случай;
  • Кировоградская область – 4 случая;
  • г. Киев – 102 случая;
  • Киевская область – 49 случаев;
  • Львовская область – 6 случаев;
  • Луганская область – 2 случая;
  • Одесская область – 8 случаев;
  • Полтавская область – 1 случай;
  • Ровенская область – 11 случаев;
  • Сумская область – 9 случаев;
  • Тернопольская область – 60 случаев;
  • Харьковская область – 1 случай;
  • Херсонская область – 1 случай;
  • Хмельницкая область – 2 случая;
  • Черновицкая область – 75 случаев;
  • Черкасская область – 50 случаев;
  • Черниговская область – 2 случая.

«Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют», – уточнили в ЦОЗ.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 марта в ЦОЗ поступили 298 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2264 сообщения о подозрении на COVID-19.

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