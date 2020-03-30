Хроники коронавируса: В Украине подтверждено уже 480 случаев заболевания

По состоянию на 10:00 30 марта, в Украине зафиксированы 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За минувшие сутки были зафиксированы 62 новых случая. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ).
Наибольшее количество заболевших коронавирусом фиксируется в Киеве, Черновицкой, Тернопольской и Черкасской областях.
В Донецкой области за минувшие сутки подтверждены 4 новых случая COVID-19, на Луганщине новых случаев заболевания не зафиксировано.
Коронавирусное заболевание выявлено:
- Винницкая область – 23 случая;
- Волынская область – 2 случая;
- Днепропетровская область – 8 случаев;
- Донецкая область – 6 случаев;
- Житомирская область – 5 случаев;
- Закарпатская область – 1 случай;
- Запорожская область – 11 случаев;
- Ивано-Франковская область – 41 случай;
- Кировоградская область – 4 случая;
- г. Киев – 102 случая;
- Киевская область – 49 случаев;
- Львовская область – 6 случаев;
- Луганская область – 2 случая;
- Одесская область – 8 случаев;
- Полтавская область – 1 случай;
- Ровенская область – 11 случаев;
- Сумская область – 9 случаев;
- Тернопольская область – 60 случаев;
- Харьковская область – 1 случай;
- Херсонская область – 1 случай;
- Хмельницкая область – 2 случая;
- Черновицкая область – 75 случаев;
- Черкасская область – 50 случаев;
- Черниговская область – 2 случая.
«Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют», – уточнили в ЦОЗ.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 марта в ЦОЗ поступили 298 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2264 сообщения о подозрении на COVID-19.