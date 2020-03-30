США выделяют Украине 1,2 млн долл. на борьбу с коронавирусом

США выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 млн долл. для противодействия коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook.

«Оказанная помощь будет направлена на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID19 и т.д.», – говорится в сообщении.

США начнут выделять деньги избранным иностранным странам с 3 апреля.